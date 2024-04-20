Українська ППО цієї ночі знищила дві російські ракети та три розвідувальні БпЛА
Сили ППО уночі знищили дві ракети, якими Росія атакувала Україну. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Робота української ППО
Засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил України були знищені дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Також на південному напрямку українська протиповітряна оборона знищила три розвідувальні безпілотники — два "Орлан-10" та "Суперкам".
Нагадаємо, що протягом останньої доби на різних ділянках фронту відбулося 102 бойові зіткнення, під час яких ворог активно атакував українські позиції за допомогою ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Також ми писали про те, що Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті.
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