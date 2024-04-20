Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українська ППО цієї ночі знищила дві російські ракети та три розвідувальні БпЛА arrow

Українська ППО цієї ночі знищила дві російські ракети та три розвідувальні БпЛА

20 квітня 2024 09:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українська ППО цієї ночі знищила дві російські ракети та три розвідувальні БпЛА
Робота протиповітряної оборони. Фото: Генштаб ЗСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сили ППО уночі знищили дві ракети, якими Росія атакувала Україну. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Робота української ППО

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил України були знищені дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Також на південному напрямку українська протиповітряна оборона знищила три розвідувальні безпілотники — два "Орлан-10" та "Суперкам".

Українська ППО цієї ночі знищила дві російські ракети та три розвідувальні БпЛА - фото 1
Знищені ракети та БпЛА. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що протягом останньої доби на різних ділянках фронту відбулося 102 бойові зіткнення, під час яких ворог активно атакував українські позиції за допомогою ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також ми писали про те, що Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті. 

безпілотники
ППО
ракета
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться