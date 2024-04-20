Українська ППО цієї ночі знищила дві російські ракети та три розвідувальні БпЛА

Робота протиповітряної оборони. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили ППО уночі знищили дві ракети, якими Росія атакувала Україну. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил України були знищені дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Також на південному напрямку українська протиповітряна оборона знищила три розвідувальні безпілотники — два "Орлан-10" та "Суперкам".

Знищені ракети та БпЛА. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що протягом останньої доби на різних ділянках фронту відбулося 102 бойові зіткнення, під час яких ворог активно атакував українські позиції за допомогою ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також ми писали про те, що Сирський показав, як ЗСУ нищать росіян на фронті.