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Украинская ПВО сбила российский вертолет Ка-52

3 июля 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинская ПВО сбила российский вертолет Ка-52
Российский вертолет Ка-52. Фото: Википедия
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Подразделения противовоздушной обороны "отминусовали" еще один вражеский вертолет. На этот раз захватчики остались без вертолета Ка-52.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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"Подразделения ПВО на Таврическом направлении сбили российский ударный вертолет Ка-52. Отличная работа", — написал Тарнавский.

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Что известно о вертолете Ка-52

Вертолет Ка-52 — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Сохранив всю номенклатуру вооружения одноместного вертолета (подвижная пушечная установка с пушкой 2А42 калибра 30 мм и боекомплектом 460 снарядов, ПТКР "Вихрь" с лазерной лучевой системой наводки, блоки калибра 80 мм, авиабомбы и орудийные контейнеры и другое оружие общей массой до 2000 кг), Ка-52 может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух — земля".

Также Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет".

Напомним, за последние сутки, 2 июля, ВСУ уничтожили на фронтах войны около 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

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