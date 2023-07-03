Втрати Росії на 3 липня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені загарбники
За 2 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 600 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 11 бронемашин, 32 артилерійські системи, чотири РСЗВ і 16 безпілотників.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано;
- танків — 4 057 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 7 899 (+11) од.;
- артилерійських систем — 4 220 (+32) од.;
- РСЗВ — 641 (+4) од.;
- засобів ППО — 391 (+1) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 309 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 573 (+16) од.;
- крилатих ракет — 1 264 (+3) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 834 (+18) од.;
- спеціальної техніки — 590 (+7) од.
Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів.