Втрати Росії на 3 липня: статистика Генштабу

Українська армія б’є по ворогу. Фото: Facebook Генерального штабу ЗС України

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 2 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, 11 бронемашин, 32 артилерійські системи, чотири РСЗВ і 16 безпілотників.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано;

танків — 4 057 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 7 899 (+11) од.;

артилерійських систем — 4 220 (+32) од.;

РСЗВ — 641 (+4) од.;

засобів ППО — 391 (+1) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 309 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 573 (+16) од.;

крилатих ракет — 1 264 (+3) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 834 (+18) од.;

спеціальної техніки — 590 (+7) од.

Втрати російської армії на 3 липня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів.