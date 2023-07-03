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Українська ППО збила російський гвинтокрил Ка-52

3 липня 2023 12:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українська ППО збила російський гвинтокрил Ка-52
Російський вертоліт Ка-52. Фото: Вікіпедія
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Підрозділи протиповітряної оборони "відмінусували" ще один ворожий вертоліт. Цього разу загарбники залишились без гвинтокрила Ка-52.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Підрозділи ППО на Таврійському напрямку збили російський ударний гвинтокрил Ка-52. Чудова робота", — написав Тарнавський. 

скріншот

Що відомо про вертоліт Ка-52

Вертоліт Ка-52 —  російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. 

Зберігши всю номенклатуру озброєння одномісного вертольота (рухома гарматна установка з гарматою 2А42 калібру 30 мм і боєкомплектом 460 снарядів, ПТКР "Вихрь" із лазерною променевою системою наведення, блоки калібру 80 мм, авіабомби, гарматні контейнери та іншу зброю загальною масою до 2000 кг), Ка-52 може додатково брати на борт керовані ракети класу "повітря-повітря" ближнього бою Р-73 та "Голка-В", а також некеровані ракети "повітря — земля".

Також Ка-52 обладнаний радарною системою "Арбалет". 

Нагадаємо, за останню добу, 2 липня, ЗСУ знищили на фронтах війни близько 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО. 

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