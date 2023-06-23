ЗСУ вранці знищили важливу російську ціль
Сьогодні, 23 червня, українські захисники з самого ранку збили сучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Успіх Сил оборони України мав місце у небі над Донецькою областю.
Про це повідомили Генеральний штаб ЗС України та командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ранковий успіх ЗСУ
За інформацією Генштабу, сьогодні, 23 червня, вранці Сили оборони України знищили важливу повітряну ціль російських окупаційних сил.
Йдеться про російський бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", командирську машину армійської авіації РФ.
Місце інциденту
Очільник Повітряних сил генерал-лейтенант Олещук підтвердив успішний удар по російському гвинтокрилу.
Він зазначив, що українські зенітники збили гелікоптер Ка-52 на території Донецької області.
Нагадаємо, що станом на початок доби 23 червня Сили оборони України за час повномасштабного вторгнення знищили 307 гелікоптерів.
Також Збройні сили України та інші військові підрозділи знищили 314 російських літаків різних типів, 3 447 розвідувальних та ударних безпілотників і 1 214 крилатих ракет російської армії.