ЗСУ вранці знищили важливу російську ціль

Український військовий стріляє по російських цілях. Фото: Faacebook Генштабу ЗСУ

Сьогодні, 23 червня, українські захисники з самого ранку збили сучасний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Успіх Сил оборони України мав місце у небі над Донецькою областю.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗС України та командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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За інформацією Генштабу, сьогодні, 23 червня, вранці Сили оборони України знищили важливу повітряну ціль російських окупаційних сил.

Йдеться про російський бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", командирську машину армійської авіації РФ.

Генштаб про збитий російський гелікоптер

Місце інциденту

Очільник Повітряних сил генерал-лейтенант Олещук підтвердив успішний удар по російському гвинтокрилу.

Він зазначив, що українські зенітники збили гелікоптер Ка-52 на території Донецької області.

Командувач Повітряних сил про знищений гвинтокрил Ка-52

Нагадаємо, що станом на початок доби 23 червня Сили оборони України за час повномасштабного вторгнення знищили 307 гелікоптерів.

Також Збройні сили України та інші військові підрозділи знищили 314 російських літаків різних типів, 3 447 розвідувальних та ударних безпілотників і 1 214 крилатих ракет російської армії.