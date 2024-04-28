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Украинские власти значительно преуменьшают потери в войне, — The Washington Post

28 апреля 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украинские власти значительно преуменьшают потери в войне, — The Washington Post
Ранены военные в госпитале. Иллюстрированное фото: Белсат
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В последнее время в Украине обострилась ситуация с мобилизацией, но украинские власти значительно умаляют потери в войне. Несмотря на помощь от Соединенных Штатов, Киев сталкивается с острой нехваткой живой силы и преимуществом России в огневой мощи, что затрудняет возможность больших наступлений в будущем.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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По данным источника, после завершения переговоров в Конгрессе США американские чиновники сосредотачивают свое внимание на других проблемах Украины, включая мобилизацию большего количества войск. Однако ситуация с кадрами остается проблемой, которую следует решать. Согласно высказыванию Роба Ли, бывшего морского пехотинца США, правительство Украины должно совершенствовать систему мобилизации, поскольку без должного подготовленного и многочисленного контингента помощь может оказаться неэффективной.

В свою очередь, американские чиновники предостерегают о деликатности разговоров с коллегами в Киеве о кадровом дефиците, отмечая необходимость мобилизовать больше сил и найти способы мотивации украинских военных.

Примечательно, что украинские власти также испытывают проблемы с оценкой потерь от войны. Заявление президента Зеленского об убитых 31 000 солдатах вызывает сомнения у общавшегося с The Washington Post депутата. По словам законодателя, реальные цифры могут быть значительно выше, ведь правительство избегало их публикации, чтобы не подорвать поддержку населения.

Мобилизационным усилиям также препятствуют опасения по поводу неограниченных сроков службы, низкой оплаты и недостаточной поддержки для семей военных. Эксперты призывают ускорить мобилизационный процесс и сосредоточить внимание на подготовке новобранцев во избежание повторения прошлогодних неудачных наступлений.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам. Он заявил, что российский террор украинских городов возможен только из-за недостаточного количества оружия в Украине.

Также мы писали, что российские войска в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками и ракетой Украину. Во время воздушного боя силам ПВО удалось сбить все враждебные цели.

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