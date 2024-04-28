Українська влада значно применшує втрати у війні, — The Washington Post

Поранені військові у шпиталі. Ілюстроване фото: Белсат

Останнім часом в Україні загострилася ситуація з мобілізацією, але українська влада значно применшує втрати у війні. Попри отримання допомоги від Сполучених Штатів, Київ стикається з гострою нестачею живої сили та перевагою Росії у вогневій потужності, що ускладнює можливість великих наступів у майбутньому.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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За даними джерела, після завершення перемовин в Конгресі США, американські чиновники зосереджують свою увагу на інших проблемах України, включаючи мобілізацію більшої кількості військ. Проте, ситуація з кадрами залишається проблемою, яку слід вирішувати. Згідно з висловлюванням Роба Лі, колишнього морського піхотинця США, уряд України повинен удосконалювати систему мобілізації, оскільки без належного підготовленого та численного контингенту допомога може бути неефективною.

Своєю чергою, американські чиновники застерігають про делікатність розмов із колегами в Києві про кадровий дефіцит, наголошуючи на необхідності мобілізувати більше сил та знайти способи мотивації українських військових.

Помітно, що українська влада також має проблеми з оцінкою втрат від війни. Заява президента Зеленського про вбитих 31 000 солдатів викликає сумніви у депутата, який спілкувався з The Washington Post. За словами законодавця, реальні цифри можуть бути значно вищими, адже уряд уникав їх публікації, щоб не підірвати підтримку населення.

Мобілізаційним зусиллям також перешкоджають побоювання щодо необмежених термінів служби, низької оплати та недостатньої підтримки для сімей військових. Експерти закликають прискорити мобілізаційний процес та зосередити увагу на підготовці новобранців, щоб уникнути повторення минулорічних невдалих наступів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів. Він заявив, що російський терор українських міст можливий лише через недостатню кількість зброї в Україні.

Також ми писали про те, що російські війська в ніч на неділю, 28 квітня, атакували безпілотниками та ракетою Україну. Під час повітряного бою силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі.