Украинские десантники ликвидировали на Донбассе военкора Михаила Лучина

Военный корреспондент РФ Михаил Лучин. Фото: google

В Донецком регионе был ликвидирован автор видеоблога "Миша на Донбассе", Михаил Лучин. Предварительно, его ликвидировала 79-й воздушно-десантная бригада возле Красногоровки.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В базе "Миротворец" указано, что Лучин являлся представителем российской армии и специализировался на работе с беспилотниками. Также была зафиксирована информация о том, что он использовал химические вещества против украинских военных. Кроме того, Лучин получал доход от продажи беспилотников в Донецке.

Стоит уточнить, что весной текущего года стали известны подробности о том, как аккаунт Лучина на AliExpress стал жертвой хакеров. Отмечалось, что он намеревался потратить 25 тысяч долларов на покупку беспилотников. Однако взломщики изменили его заказ, заменив технику на интимные игрушки.

В своем информационном канале Михаил часто рассуждал о будущем Украины, делал обзоры разрушенных районов и критически оценивал украинцев, называя их "оскотинившимися русскими".

Напомним, ранее бойцы 47 ОМБР профессионально уничтожили в одном бою сразу два российских танка на M2 "Брэдли". Россияне применяли все, что имели для того, чтобы уничтожить западную технику, однако победить украинских защитников не удалось.