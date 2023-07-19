Появилось видео ликвидации российского командира с позывным "Ташкент"
В Украине был ликвидирован командир одной из российских бригад Денис Иванов. Он известен под позывным "Ташкент".
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Как ликвидировали Иванова
Отмечается, что военнослужащий РФ погиб от удара дрона-камикадзе, когда ехал в машине.
Украинская 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" показала видео из дрона, подлетающего к автомобилю, который едет по полевой дороге. Когда дрон подлетел к машине, то запись резко оборвалась, поэтому понятно, что было удачное попадание в цель.
"Кто убил "Ташкента"?", — спросили риточно в бригаде.
Также известно, что "Ташкента" российские СМИ использовали для освещения пропаганды. Известная пропагандистка Ольга Скабеева называла его "легендарным комбригом" и передавала "привет".
Что известно об оккупанте
По информации сайта "Миротворец", Денису Иванову было 44 года, он воевал в Украине с начала вторжения РФ. "Ташкент" был командиром российской 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады.
Напомним, ранее бойцы 47 ОМБР профессионально уничтожили в одном бою сразу два российских танка на M2 "Брэдли". Россияне применяли все, что имели для того, чтобы уничтожить западную технику, однако победить украинских защитников не удалось.