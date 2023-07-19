Появилось видео ликвидации российского командира с позывным "Ташкент"

Российский командир Денис Иванов. Фото: росСМИ

В Украине был ликвидирован командир одной из российских бригад Денис Иванов. Он известен под позывным "Ташкент".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Отмечается, что военнослужащий РФ погиб от удара дрона-камикадзе, когда ехал в машине.

Украинская 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" показала видео из дрона, подлетающего к автомобилю, который едет по полевой дороге. Когда дрон подлетел к машине, то запись резко оборвалась, поэтому понятно, что было удачное попадание в цель.

"Кто убил "Ташкента"?", — спросили риточно в бригаде.

Также известно, что "Ташкента" российские СМИ использовали для освещения пропаганды. Известная пропагандистка Ольга Скабеева называла его "легендарным комбригом" и передавала "привет".

Что известно об оккупанте

По информации сайта "Миротворец", Денису Иванову было 44 года, он воевал в Украине с начала вторжения РФ. "Ташкент" был командиром российской 138-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, ранее бойцы 47 ОМБР профессионально уничтожили в одном бою сразу два российских танка на M2 "Брэдли". Россияне применяли все, что имели для того, чтобы уничтожить западную технику, однако победить украинских защитников не удалось.