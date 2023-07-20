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Українські десантники ліквідували на Донбасі військкора Михайла Лучина

20 липня 2023 16:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські десантники ліквідували на Донбасі військкора Михайла Лучина
Воєнний кореспондент РФ Михайло Лучин/ Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Донецькому регіоні було ліквідовано автора відеоблогу "Міша на Донбасі", Михайла Лучина. Попередньо, його ліквідувала 79-а повітряно-десантна бригада біля Красногорівки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У базі "Миротворець" зазначено, що Лучин був представником російської армії та спеціалізувався на роботі з безпілотниками. Також було зафіксовано інформацію про те, що він використовував хімічні речовини проти українських військових. Крім того, Лучин отримував прибуток від продажу безпілотників у Донецьку.

Варто уточнити, що навесні поточного року стали відомі подробиці про те, як обліковий запис Лучина на AliExpress став жертвою хакерів. Зазначалося, що він мав намір витратити 25 тисяч доларів на купівлю безпілотників. Проте хакери змінили його замовлення, замінивши техніку інтимними іграшками.

У своєму інформаційному каналі Михайло часто міркував про майбутнє України, робив огляди зруйнованих районів і критично оцінював українців, називаючи їх "росіянами, що оскотинилися".

Нагадаємо, раніше бійці 47 ОМБР професійно знищили в одному бою відразу два російські танки на M2 "Бредлі". Росіяни застосовували все, що мали для того, щоби знищити західну техніку, проте перемогти українських захисників не вдалося.

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