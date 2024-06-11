Десантники уничтожили российский грузовик с военными — видео

Момент попадания в русский грузовик. Фото: Скриншот с видео

Десантники РУдБпАК 80-й Галицкой бригады уничтожили с помощью дрона грузовик оккупантов, которых везли для ротации. Удар был нанесен на Бахмутском направлении.

Об этом бойцы сообщили в Telegram во вторник, 11 июня.

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"Операторы fpv дронов РУдБпАК 80-й Галицкой бригады продолжают неустанно утилизировать врагов на Бахмутском направлении. Львовским десантникам на рассвете удалось подстрелить и уничтожить грузовик, перевозивший боеприпасы и солдат для ротации к вражеским минометам", — говорится в посте военных.

Бойцы отреагировали на попадание очень эмоционально, разместив видео уничтожения грузовика на Telegram-канале.

Напомним, на Запорожском направлении 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмовые действия. В результате ударов украинских бойцов были уничтожена российская техника и личный состав.

Украинские пограничники из бригады "Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по позициям и транспорту оккупантов.