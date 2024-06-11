Десантники знищили російську вантажівку з військовими — відео

Момент влучання в російську вантажівку. Фото: Скриншот з відео

Десантники РУдБпАК 80-ї Галицької бригади знищили за допомогою дрона вантажівку окупантів, яких везли для ротації. Удару було завдано на Бахмутському напрямку.

Про це бійці повідомили в Telegram у вівторок, 11 червня.

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Знищення російської вантажівки дроном

"Оператори fpv дронів РУдБпАК 80-ї Галицької бригади продовжують невпинно утилізовувати ворогів на Бахмутському напрямку. Відтак, Львівським десантникам на світанку вдалось вполювати та знищити вантажівку, що перевозила боєприпаси та солдатів для заміни на ворожій мінометній позиції", — йдеться у дописі військових.

Бійці відреагували на влучання дуже емоційно, вони розмістили відео ураження вантажівки на Telegram-каналі.

Нагадаємо, на запорізькому напрямку 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмові дії. Внаслідок ударів українських бійців, було знищено російську техніку та особовий склад.

Українські прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дронів-камікадзе завдали удару по позиціях та транспорту окупантів.