Десантники знищили російську вантажівку з військовими — відео

Українські десантники показали ефектне відео знищення вантажівки з окупантами на борту
Десантники РУдБпАК 80-ї Галицької бригади знищили за допомогою дрона вантажівку окупантів, яких везли для ротації. Удару було завдано на Бахмутському напрямку.
Про це бійці повідомили в Telegram у вівторок, 11 червня.
Знищення російської вантажівки дроном
"Оператори fpv дронів РУдБпАК 80-ї Галицької бригади продовжують невпинно утилізовувати ворогів на Бахмутському напрямку. Відтак, Львівським десантникам на світанку вдалось вполювати та знищити вантажівку, що перевозила боєприпаси та солдатів для заміни на ворожій мінометній позиції", — йдеться у дописі військових.
Бійці відреагували на влучання дуже емоційно, вони розмістили відео ураження вантажівки на Telegram-каналі.
Нагадаємо, на запорізькому напрямку 15 БрОП НГУ "Кара-даг" провели штурмові дії. Внаслідок ударів українських бійців, було знищено російську техніку та особовий склад.
Українські прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дронів-камікадзе завдали удару по позиціях та транспорту окупантів.
Читайте Новини.LIVE!