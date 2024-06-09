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Скрізь знайдуть — ДПСУ показали ефектні кадри ударів дронами по росіянах під Вовчанськом

9 червня 2024 14:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники під Вовчанськом вдарили дронами по окупантах — відео
Дрон прикордонників заходить на атаку російського ДЗОТу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дронів-камікадзе завдали удару по позиціях та транспорту окупантів. Підрозділ виконав бойове завдання під Вовчанськом Харківської області. 

Майстерні кадри ударів показали в пресслужбі ДПСУ у неділю, 9 червня. 

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На кадрах видно, що окупанти навіть використовували покинуті цивільними автомобілі. По одному з таких, яким кермував ворожий боєць, прикордонники вдарили дроном. 

дпсу дрони
Скриншот атаки на авто окупанта

Дрони на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими на Донеччині. 

Також бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засів ворог.

А в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.

Україна
Вовчанськ
прикордонники
дрони
Харківська область
ДПСУ

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