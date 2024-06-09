Прикордонники під Вовчанськом вдарили дронами по окупантах — відео

Дрон прикордонників заходить на атаку російського ДЗОТу. Фото: скриншот

Українські прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дронів-камікадзе завдали удару по позиціях та транспорту окупантів. Підрозділ виконав бойове завдання під Вовчанськом Харківської області.

Майстерні кадри ударів показали в пресслужбі ДПСУ у неділю, 9 червня.

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На кадрах видно, що окупанти навіть використовували покинуті цивільними автомобілі. По одному з таких, яким кермував ворожий боєць, прикордонники вдарили дроном.

Скриншот атаки на авто окупанта

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Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими на Донеччині.

Також бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засів ворог.

А в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.