Прикордонники під Вовчанськом вдарили дронами по окупантах — відео

Скрізь знайдуть — ДПСУ показали ефектні кадри ударів дронами по росіянах під Вовчанськом
Українські прикордонники з бригади "Гвардії наступу "Сталевий кордон" за допомогою дронів-камікадзе завдали удару по позиціях та транспорту окупантів. Підрозділ виконав бойове завдання під Вовчанськом Харківської області.
Майстерні кадри ударів показали в пресслужбі ДПСУ у неділю, 9 червня.
Під Вовчанськом знищено російські позиції
На кадрах видно, що окупанти навіть використовували покинуті цивільними автомобілі. По одному з таких, яким кермував ворожий боєць, прикордонники вдарили дроном.
Дрони на війні — останні новини
Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими на Донеччині.
Також бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засів ворог.
А в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.
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