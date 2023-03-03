Збитий літак та знищені склади ворога: Генштаб відзвітував про чергові успіхи ЗСУ

ЗСУ завдали низку успішних атак по позиціях ворога

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів. Також протягом доби українські захисники знищили декілька складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари по позиціях ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу ZALA.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.

У Генштабі також повідомили, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також противник не полишає спроб оточити місто Бахмут.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.