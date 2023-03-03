Збитий літак та знищені склади ворога: Генштаб відзвітував про чергові успіхи ЗСУ
Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів. Також протягом доби українські захисники знищили декілька складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
-
Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини
-
Куди варто інвестувати українцям під час війни
-
"Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ
-
У Києві відкрили перший в Україні банк крові: чим він унікальний
-
На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон
-
Одесити можуть залишити заявку на реставрацію старовинних дверей: як це зробити
-
Переселенці можуть отримати фінансову допомогу від Норвезької ради: що для цього потрібно
-
На Луганщині люди залишилися без пенсій та соцвиплат: що утнули окупанти
-
Україна домовилася з Польщею про спрощення транзиту зерна
-
"Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР
Удари по позиціях ворога
Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу ZALA.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.
У Генштабі також повідомили, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також противник не полишає спроб оточити місто Бахмут.
Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.