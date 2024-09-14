ДШВ ударили по российскому подразделению на Курщине - видео

Российская военная техника. Фото: скриншот с видео

Украинские десантники разбили подразделение российских ВДВ в Курской области. Для наступления враг бросил туда 14 единиц военной техники.

Об этом сообщила пресс-служба ДШВ в Telegram в субботу, 14 сентября.

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"Войска государства-агрессора предпринимают отчаянные попытки вытеснить из Курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Вчера Россия бросила на позиции украинских десантников 14 единиц военной техники, из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР.

Однако эта попытка прорвать обороне позиции ВС Украины провалилась: в нескольких часах украинские десантники уничтожили оккупантов и их технику.

"В итоге — на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян", — уточнили в ДШВ.