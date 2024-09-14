ДШВ вдарили по російському підрозділу на Курщині - відео

Російська військова техніка. Фото: скриншот з відео

Українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ у Курській області. Для наступу ворог кинув туди 14 одиниць військової техніки.

Про це повідомила пресслужба ДШВ у Telegram у суботу, 14 вересня.

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"Війська держави-агресора вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Вчора Росія кинула на позиції українських десантників 14 одиниць військової техніки, з яких: два танки, одинадцять БМД та один БТР.

Однак ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України провалилася: у кількагодинному бою українські десантники знищили окупантів та їхню техніку.

"У підсумку — на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян", — уточнили в ДШВ.