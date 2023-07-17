Украинские минометчики показали увлекательные кадры своей профессиональной работы

Запуск снаряда из миномета. Фото: скриншот из видео.

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого успешно приближают победу Украины. Для этого защитники используют минометную технику.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

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В обнародованном видео можно увидеть, как воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого подводят российские танки.

"Мина! Еще мина! Так мило звучит профессиональная работа Княжеских минометчиков, которая минусирует врагов. Каждый минометный выстрел приближает нас к Победе!", — говорится в сообщении.

На странице бригады публикуют и другие достижения защитников. В сообщениях нередко используют поэтические строки. Подвиги украинских рыцарей продолжаются с начала российской вооруженной агрессии 2014 года.

К слову, 5 мая 2023 года Президент Владимир Зеленский наградил 14-ю отдельную механизированную бригаду почетным отличием "За мужество и отвагу".

Напомним, недавно поразительными кадрами работы поделились и "азовцы". На видео защитники эффектно уничтожили вражескую технику.