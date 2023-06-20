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Бійці 92 бригади "вполювали" ворожий безпілотник: ефектне відео

20 червня 2023 23:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 92 бригади "вполювали" ворожий безпілотник: ефектне відео
Знищення ворожого безпілотника. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 92 ОМБр майстерно "вполювали" ворожий безпілотник на Лимано-Куп'янському напрямку. Збройні сили України продовжують нищити ворога.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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Знищення ворожого безпілотника

"Лимано-Куп'янський напрямок. Ворог активізувався, здійснює спроби штурмових дій, проводить розвідку. Сили оборони відбивають атаки і знищують ворожі БпЛА", — йдеться у повідомленні. 

Він відзначив чудову роботу бійців 92 бригади та подякував за ліквідацію загарбників та їхньої техніки.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський показав нічну роботу снайперів ССО на Бахмутському напрямку. 

Окрім того, Сирський опублікував, як Сили оборони знищують ворожу піхоту. Аеророзвідка 30 окремої механізованої бригади зафіксувала успішну роботу артилерії.

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