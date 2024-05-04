Партизаны АТЕШ отравили российских военных пасхами к Пасхе

Украинские партизаны угостили российских военных куличами с сюрпризом
За последние несколько дней в оккупированном Мариуполе от отравления погибло около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" куличами, колбасой и салом накануне Пасхи.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
"Вкус куличей был не просто великолепен, он был "смертельно" вкусен. Пасха приближается, а гостинцев еще хватает", — указывается в сообщении от "АТЕШ".
Сколько техники российские войска потеряли от ударов ATACMS
Агенты партизанского движения "АТЕШ" фиксируют постоянное перемещение вражеской военной техники в оккупированном Мариуполе и огромные потери из-за ударов ATACMS. Партизаны утверждают, что им известна почти каждая позиция вражеских подразделений и расположение разнообразного вооружения и техники, которую постоянно перемещают в попытках спрятать.
"Наша сплоченность помогает уничтожать врага постоянно и эффективно", — говорится в сообщении.
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Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЕШ
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Перемещение российской техники в Мариуполе, Фото:АТЕШ
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Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ
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Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ
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Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ
Напомним, что оккупанты боясь ударов со стороны ВСУ прятали свою технику в больницах и школах захваченного Мариуполя.
Ранее было зафиксировано попадание со стороны ВСУ по месту базирования российских офицеров в селе Бабах-Тарама.
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