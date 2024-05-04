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Украинские партизаны угостили российских военных куличами с сюрпризом

4 мая 2024 13:09
- Максим Перепелица
Партизаны АТЕШ отравили российских военных пасхами к Пасхе
Оккупированный Мариуполь. Фото: РБК Украина
- Максим Перепелица

За последние несколько дней в оккупированном Мариуполе от отравления погибло около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" куличами, колбасой и салом накануне Пасхи.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

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"Вкус куличей был не просто великолепен, он был "смертельно" вкусен. Пасха приближается, а гостинцев еще хватает", — указывается в сообщении от "АТЕШ".

Сколько техники российские войска потеряли от ударов ATACMS

Агенты партизанского движения "АТЕШ" фиксируют постоянное перемещение вражеской военной техники в оккупированном Мариуполе и огромные потери из-за ударов ATACMS. Партизаны утверждают, что им известна почти каждая позиция вражеских подразделений и расположение разнообразного вооружения и техники, которую постоянно перемещают в попытках спрятать.

"Наша сплоченность помогает уничтожать врага постоянно и эффективно", — говорится в сообщении.

  • Российская техника
    Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЕШ
  • Российская техника АТЕШ
    Перемещение российской техники в Мариуполе, Фото:АТЕШ
  • Российская техника АТЕШ
    Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ
  • Российская техника АТЕШ
    Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ
  • Российская техника АТЕШ
    Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ
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Напомним, что оккупанты боясь ударов со стороны ВСУ прятали свою технику в больницах и школах захваченного Мариуполя.

Ранее было зафиксировано попадание со стороны ВСУ по месту базирования российских офицеров в селе Бабах-Тарама.

война
российские войска
Мариуполь
отравление
военная техника
партизаны

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