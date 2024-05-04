Партизаны АТЕШ отравили российских военных пасхами к Пасхе

Оккупированный Мариуполь. Фото: РБК Украина

За последние несколько дней в оккупированном Мариуполе от отравления погибло около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" куличами, колбасой и салом накануне Пасхи.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

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"Вкус куличей был не просто великолепен, он был "смертельно" вкусен. Пасха приближается, а гостинцев еще хватает", — указывается в сообщении от "АТЕШ".

Сколько техники российские войска потеряли от ударов ATACMS

Агенты партизанского движения "АТЕШ" фиксируют постоянное перемещение вражеской военной техники в оккупированном Мариуполе и огромные потери из-за ударов ATACMS. Партизаны утверждают, что им известна почти каждая позиция вражеских подразделений и расположение разнообразного вооружения и техники, которую постоянно перемещают в попытках спрятать.

"Наша сплоченность помогает уничтожать врага постоянно и эффективно", — говорится в сообщении.

Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЕШ

Перемещение российской техники в Мариуполе, Фото:АТЕШ

Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ

Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ

Перемещение русской техники в Мариуполе. Фото: АТЭШ 1/5 ​ 5

Напомним, что оккупанты боясь ударов со стороны ВСУ прятали свою технику в больницах и школах захваченного Мариуполя.

Ранее было зафиксировано попадание со стороны ВСУ по месту базирования российских офицеров в селе Бабах-Тарама.