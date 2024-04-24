У Маріуполі прилетіло по скупченню офіцерів РФ — є загиблі та багато поранених

Російські військові. Фото: AP

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у середу, 24 квітня, зафіксовано влучання по "гнізду" загарбників. Йдеться про місце базування офіцерів РФ у селі Бабах-Тарама.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

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"Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та щонайменше 15 поранених.

Всі вони — особи офіцерського складу", — зазначив він.

Скриншот допису Андрющенка

Згодом Андрющенко уточнив, що було щонайменше 10 влучань, а кількість загиблих російських офіцерів зросла до семи.

Скриншот допису Андрющенка

Загалом втрати окупантів разом із загиблими становить 20 осіб.

Місце влучання. Фото: Андрющенко

Раніше Андрющенко заявив, що російські війська почали стягувати підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру Донецької області для ведення боїв. Здебільшого сили РФ перекидають з Бердянська Запорізької області.

Також ми писали, що 23 квітня у Лівобережному районі Маріуполя після вибуху спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, було влучання по казармах військових РФ.