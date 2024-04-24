У Маріуполі прилетіло по скупченню офіцерів РФ — є загиблі та багато поранених
В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у середу, 24 квітня, зафіксовано влучання по "гнізду" загарбників. Йдеться про місце базування офіцерів РФ у селі Бабах-Тарама.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.
Влучання в Маріуполі 24 квітня
"Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та щонайменше 15 поранених.
Всі вони — особи офіцерського складу", — зазначив він.
Згодом Андрющенко уточнив, що було щонайменше 10 влучань, а кількість загиблих російських офіцерів зросла до семи.
Загалом втрати окупантів разом із загиблими становить 20 осіб.
Раніше Андрющенко заявив, що російські війська почали стягувати підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру Донецької області для ведення боїв. Здебільшого сили РФ перекидають з Бердянська Запорізької області.
Також ми писали, що 23 квітня у Лівобережному районі Маріуполя після вибуху спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, було влучання по казармах військових РФ.
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