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У Маріуполі прилетіло по скупченню офіцерів РФ — є загиблі та багато поранених

24 квітня 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Маріуполі прилетіло по скупченню офіцерів РФ — є загиблі та багато поранених
Російські військові. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у середу, 24 квітня, зафіксовано влучання по "гнізду" загарбників. Йдеться про місце базування офіцерів РФ у селі Бабах-Тарама.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

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Влучання в Маріуполі 24 квітня

"Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та щонайменше 15 поранених. 
Всі вони — особи офіцерського складу", — зазначив він.

влучання в Маріуполі 24 квітня
Скриншот допису Андрющенка

Згодом Андрющенко уточнив, що було щонайменше 10 влучань, а кількість загиблих російських офіцерів зросла до семи.

влучання в Маріуполі 24 квітня
Скриншот допису Андрющенка

Загалом втрати окупантів разом із загиблими становить 20 осіб.

влучання по росіянах в Маріуполі 24 квітня
Місце влучання. Фото: Андрющенко

Раніше Андрющенко заявив, що російські війська почали стягувати підкріплення до Марʼїнки та Часового Яру Донецької області для ведення боїв. Здебільшого сили РФ перекидають з Бердянська Запорізької області.

Також ми писали, що 23 квітня у Лівобережному районі Маріуполя після вибуху спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, було влучання по казармах військових РФ. 

Маріуполь
Донецька область
окупанти
окупація
війна в Україні
атака

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