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Окупанти в Маріуполі ховають військову техніку у лікарнях та школах, — партизани

24 квітня 2024 21:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти в Маріуполі ховають військову техніку у лікарнях та школах, — партизани
Російська військова вантажівка в Маріуполі. Фото: АТЕШ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах. Переміщення відбуваються постійно, побоюючись ударів з боку ЗСУ.

Про це інформують російські партизани з руху АТЕШ.

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За інформацією від партизан, ЗС РФ почали постійно переміщувати свої підрозділи по місту, прагнучи уникнути ударів з боку українських військ. Вони роблять спроби розміщуватись у житлових будинках, лікарнях та школах, що створює загрозу для мирного населення.

маріуполь окупанти
Російська командно-штабна машина та автобус з особовим складом на автостраді захопленого Маріуполя. Джерело: АТЕШ

Події в Маріуполі — остання інформація

Нагадаємо, раніше в Маріуполі зафіксовано влучання по місцю базування офіцерів ЗС РФ у селі Бабах-Тарама: загинув один військовий, ще 15 поранено.

Також міські діти під загрозою "перевиховання" російськими психологами, які хочуть насадити дітям російську ідентичність. 

Водночас у місті виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей, що окупаційна влада намагається взагалі не оприлюднювати.

російські війська
ЗСУ
Маріуполь
Україна
Донецька область
партизани
війна в Україні

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