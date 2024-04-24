Окупанти в Маріуполі ховають військову техніку у лікарнях та школах, — партизани
Армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах. Переміщення відбуваються постійно, побоюючись ударів з боку ЗСУ.
Про це інформують російські партизани з руху АТЕШ.
Росіяни прикриваються людьми в Маріуполі
За інформацією від партизан, ЗС РФ почали постійно переміщувати свої підрозділи по місту, прагнучи уникнути ударів з боку українських військ. Вони роблять спроби розміщуватись у житлових будинках, лікарнях та школах, що створює загрозу для мирного населення.
Події в Маріуполі — остання інформація
Нагадаємо, раніше в Маріуполі зафіксовано влучання по місцю базування офіцерів ЗС РФ у селі Бабах-Тарама: загинув один військовий, ще 15 поранено.
Також міські діти під загрозою "перевиховання" російськими психологами, які хочуть насадити дітям російську ідентичність.
Водночас у місті виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей, що окупаційна влада намагається взагалі не оприлюднювати.
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