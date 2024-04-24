Окупанти в Маріуполі ховають військову техніку у лікарнях та школах, — партизани

Російська військова вантажівка в Маріуполі. Фото: АТЕШ

Армія Росії в тимчасово окупованому Маріуполі в Донецькій області ховає військову техніку у міських лікарнях та школах. Переміщення відбуваються постійно, побоюючись ударів з боку ЗСУ.

Про це інформують російські партизани з руху АТЕШ.

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За інформацією від партизан, ЗС РФ почали постійно переміщувати свої підрозділи по місту, прагнучи уникнути ударів з боку українських військ. Вони роблять спроби розміщуватись у житлових будинках, лікарнях та школах, що створює загрозу для мирного населення.

Російська командно-штабна машина та автобус з особовим складом на автостраді захопленого Маріуполя. Джерело: АТЕШ

Події в Маріуполі — остання інформація

Нагадаємо, раніше в Маріуполі зафіксовано влучання по місцю базування офіцерів ЗС РФ у селі Бабах-Тарама: загинув один військовий, ще 15 поранено.

Також міські діти під загрозою "перевиховання" російськими психологами, які хочуть насадити дітям російську ідентичність.

Водночас у місті виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей, що окупаційна влада намагається взагалі не оприлюднювати.