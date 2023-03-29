Украинские партизаны продолжают сообщать о позициях россиян, — ЦНС

Украинские партизаны

Благодаря усилиям украинцев на временно оккупированных территориях, противник испытывает затруднения в обеспечении безопасности своих позиций, так как ему негде спрятаться и он постоянно находится под угрозой атак.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).

Украинские партизаны

В сообщении говорится, что за последнюю неделю подпольное движение помогло украинским силам определить и скорректировать ряд военных объектов для атаки. В частности, это касается командных пунктов и складов противника.

Несмотря на то, что противник пытается ограничить доступ к интернету, проводит рейды и депортирует людей, ему не удается полностью взять под контроль временно оккупированные территории. Местное население продолжает активно сопротивляться и поддерживать контакт с украинскими властями, предоставляя им важную информацию о действиях врага.

Важность подпольного движения для успешного освобождения оккупированных территорий не может быть недооценена. Оно оказывает поддержку украинским силам, предоставляя информацию о вражеских позициях, расположении войск и планах врага. Таким образом, подпольное движение является важным и стратегическим союзником в борьбе за свободу и независимость Украины.

Примечательно, что 12 марта в Херсонской области украинские мстители взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск.

Эта железнодорожная ветвь была ключевой для снабжения оружием и боеприпасами оккупационным войскам на этой территории.

Напомним, что на временно оккупированных и захваченных территориях Украины российские кафиры при активной поддержке местных коллаборантов увеличивают количество пыточных. Последним примером является юго-восточная часть Энергодара Запорожской области, где была замечена новая пыточная.