Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські партизани продовжують повідомляти про позиції росіян, — ЦНС arrow

Українські партизани продовжують повідомляти про позиції росіян, — ЦНС

29 березня 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські партизани
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Завдяки зусиллям українців на тимчасово окупованих територіях, противник відчуває труднощі у забезпеченні безпеки своїх позицій, оскільки йому нема де сховатися і він постійно перебуває під загрозою атак

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).

Читайте також:

Українські партизани

У повідомленні йдеться, що за останній тиждень підпільний рух допоміг українським силам визначити та скоригувати низку військових об'єктів для атаки. Зокрема, це стосується командних пунктів та складів противника.

Попри те, що противник намагається обмежити доступ до інтернету, проводить рейди та депортує людей, йому не вдається повністю взяти під контроль тимчасово окуповані території. Місцеве населення продовжує активно чинити опір і підтримувати контакт з українською владою, надаючи їм важливу інформацію про дії ворога.

Важливість підпільного руху для успішного звільнення окупованих територій не може бути недооцінена. Воно надає підтримку українським силам, надаючи інформацію про ворожі позиції, розташування військ та плани ворога. Таким чином, підпільний рух є важливим та стратегічним союзником у боротьбі за свободу та незалежність України.

Примітно, що 12 березня на Херсонщині українські месники підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.

Ця залізнична гілка була ключовою для постачання зброї та боєприпасів окупаційним військам на цій території.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих та захоплених територіях України російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень. Останнім прикладом є південно-східна частина Енергодару Запорізької області, де було помічено нову катівню.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:17 Де за кордоном українці можуть оформити паспорти: відповідь Мінреінтеграції

Новина з фото

16:15 Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

16:06Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

16:05 Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

15:59 Літає лише одна компанія: як виживає сьогодні українська авіагалузь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

15:51 Дженніфер Еністон у напівпрозорій мінісукні підкорила прем'єру нового фільму

15:50 Комунальний медзаклад в Одесі переплатив 4,4 млн грн за обладнання

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з фото

15:27 Український фотограф Євген Малолєтка отримав престижну нагороду за репортаж із Маріуполя

15:27 Україна готується до контрнаступу за декількома напрямками, — Резніков

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Актуальне по темі

None 29 Березень 16:17

Де за кордоном українці можуть оформити паспорти: відповідь Мінреінтеграції

None 29 Березень 16:14

Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

None 29 Березень 16:06

Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

None 29 Березень 16:05

Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB