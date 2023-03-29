Українські партизани продовжують повідомляти про позиції росіян, — ЦНС

Українські партизани

Завдяки зусиллям українців на тимчасово окупованих територіях, противник відчуває труднощі у забезпеченні безпеки своїх позицій, оскільки йому нема де сховатися і він постійно перебуває під загрозою атак.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).

Українські партизани

У повідомленні йдеться, що за останній тиждень підпільний рух допоміг українським силам визначити та скоригувати низку військових об'єктів для атаки. Зокрема, це стосується командних пунктів та складів противника.

Попри те, що противник намагається обмежити доступ до інтернету, проводить рейди та депортує людей, йому не вдається повністю взяти під контроль тимчасово окуповані території. Місцеве населення продовжує активно чинити опір і підтримувати контакт з українською владою, надаючи їм важливу інформацію про дії ворога.

Важливість підпільного руху для успішного звільнення окупованих територій не може бути недооцінена. Воно надає підтримку українським силам, надаючи інформацію про ворожі позиції, розташування військ та плани ворога. Таким чином, підпільний рух є важливим та стратегічним союзником у боротьбі за свободу та незалежність України.

Примітно, що 12 березня на Херсонщині українські месники підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.

Ця залізнична гілка була ключовою для постачання зброї та боєприпасів окупаційним військам на цій території.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих та захоплених територіях України російські окупанти за активної підтримки місцевих колаборантів збільшують кількість катівень. Останнім прикладом є південно-східна частина Енергодару Запорізької області, де було помічено нову катівню.