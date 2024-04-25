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Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 во Франции

25 апреля 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 во Франции
Пилоты на истребителях F-16. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях на юго-западе Франции. Для того чтобы сесть на F-16, им нужно выучить английский язык и налетать 80 часов на других самолетах.

Об этом сообщает издание BFM TV.

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Издание отмечает, что Франция не будет предоставлять истребители F-16, но уже активно участвует в обучении десяти украинских пилотов. Их отобрал Генштаб ВСУ.

"Им от 20 до 22 лет. Шестеро все еще учатся в Великобритании, чтобы овладеть английским языком, который является основным для пилотов НАТО, и изучить основы аэронавтики. Другие четверо украинских пилотов изучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских самолетах или учебно- тренировочных самолетах", — говорится в материале.

Отмечается, что военные находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на F-16. Украинские пилоты будут проходить подготовку по той же программе, что и французские, однако вдвое быстрее. 

Сначала тренировки пройдут на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets, ведь перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны налетать 80 часов.

"Только после такой комплексной программы обучения, которая продлится около полугода, украинские пилоты уже пересядут на истребители в США или же в других европейских странах, имеющих F-16", — пишет издание.

Напомним, что недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо рассказал, что первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета.

Ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16, однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.

Также мы писали, что украинские военные пилоты успешно завершили первый этап обучения на самолетах в Великобритании и готовятся к следующему этапу подготовки, который будет проходить во Франции.

Франция
военные учения
самолеты
война в Украине
F-16
пилоты

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