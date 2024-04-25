Украинские пилоты готовятся к полетам на F-16 во Франции
Украинские пилоты проходят обучение для полетов на западных истребителях на юго-западе Франции. Для того чтобы сесть на F-16, им нужно выучить английский язык и налетать 80 часов на других самолетах.
Об этом сообщает издание BFM TV.
Обучение на самолетах F-16
Издание отмечает, что Франция не будет предоставлять истребители F-16, но уже активно участвует в обучении десяти украинских пилотов. Их отобрал Генштаб ВСУ.
"Им от 20 до 22 лет. Шестеро все еще учатся в Великобритании, чтобы овладеть английским языком, который является основным для пилотов НАТО, и изучить основы аэронавтики. Другие четверо украинских пилотов изучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских самолетах или учебно- тренировочных самолетах", — говорится в материале.
Отмечается, что военные находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на F-16. Украинские пилоты будут проходить подготовку по той же программе, что и французские, однако вдвое быстрее.
Сначала тренировки пройдут на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets, ведь перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны налетать 80 часов.
"Только после такой комплексной программы обучения, которая продлится около полугода, украинские пилоты уже пересядут на истребители в США или же в других европейских странах, имеющих F-16", — пишет издание.
Напомним, что недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо рассказал, что первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета.
Ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16, однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.
Также мы писали, что украинские военные пилоты успешно завершили первый этап обучения на самолетах в Великобритании и готовятся к следующему этапу подготовки, который будет проходить во Франции.
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