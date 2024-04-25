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Українські пілоти готуються до польотів на F-16 у Франції

25 квітня 2024 09:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські пілоти готуються до польотів на F-16 у Франції
Пілоти на винищувачах F-16. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські пілоти проходять навчання для польотів на західних винищувачах на південному заході Франції. Для того, аби сісти на F-16 їм потрібно вивчити англійську мову та налітати 80 годин на інших літаках. 

Про це повідомляє видання BFM TV

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Видання зазначає, що наразі Франція не надаватиме винищувачі F-16, але вже бере активну участь у навчанні десяти українських пілотів. Їх відібрав Генштаб ЗСУ. 

"Їм від 20 до 22 років. Шестеро все ще навчаються у Великій Британії, щоб опанувати англійську мову, яка є основною для пілотів НАТО, та вивчити основи аеронавтики. Інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках", — йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що наразі військові перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряного бою на F-16. Українські пілоти будуть проходити підготовку за тією ж програмою, шо і французькі, однак вдвічі швидше. 

Спершу тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets, адже перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні налітати 80 годин.

"Лише після такої комплексної програми навчання, яка триватиме близько пів року, українські пілоти вже пересядуть на винищувачі в США або ж в якісь європейській країні, які мають F-16", — пише видання. 

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо розповів, що перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа. 

Раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки F-16, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.

Також ми писали, що українські військові пілоти успішно завершили перший етап навчання на літаках у Великій Британії, і готуються до наступного етапу підготовки, який проходитиме у Франції.

Франція
військові навчання
літаки
війна в Україні
F-16
пілоти

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