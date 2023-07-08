Украинские пилоты оригинально поздравили Залужного с 50-летием

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Creative Commons

Сегодня, 8 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный празднует день рождения. Украинские пилоты решили оригинально приветствовать Залужного и подарить "мертвых россиян".

Соответствующие фото с "подарком" обнародовал командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

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В Воздушных силах решили необычно поздравить Главнокомандующего ВСУ с 50-летием. Так, на американской управляемой авиабомбе JDAM-ER украинские пилоты написали: "С юбилеем, Валерий Федорович! Лучший подарок — дохлая р*сня".

"Что ж, я только ЗА: "мертвая р*сня" — действительно лучший подарок", — подчеркнул Олещук.

Подарок украинских пилотов для Залужного. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня отмечает юбилей. Украинскому генералу — 50. По этому случаю Новини.LIVE собрали самые интересные факты о боевом офицере.

С юбилеем Залужного поздравил Командующий объединенных военных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев и показал архивную фотографию.

Также мы писали, что редактор американского издания Washington Post Изабель Хуршудян поделилась впечатлениями об интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.