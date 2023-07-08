Українські пілоти оригінально привітали Залужного з 50-річчям

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons

Сьогодні, 8 липня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкує день народження. Українські пілоти вирішили оригінально привітати Залужного та подарувати "мертвих росіян".

Відповідні фото з "подарунком" оприлюднив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

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У Повітряних силах вирішили незвичайно привітати Головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям. Так, на американській керованій авіабомбі JDAM-ER українські пілоти написали: "З ювілеєм, Валеріє Федоровичу! Найкращий подарунок — дохла р*сня".

"Що ж, я тільки ЗА: "мертва р*сня" — справді найкращий подарунок", — підкреслив Олещук.

Подарунок українських пілотів для Залужного. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні відзначає ювілей. Українському генералу — 50. З цієї нагоди Новини.LIVE зібрали найцікавіші факти про бойового офіцера.

Додамо, з ювілеєм Залужного привітав Командувач об'єднаних військових сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв та показав архівну світлину.

Також ми писали, що редакторка американського видання Washington Post Ізабель Хуршудян поділилася враженнями про інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.