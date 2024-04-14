Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции

Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии

Украинские военные пилоты успешно завершили первый этап обучения на самолетах F-16 в Великобритании. Сейчас они готовятся к следующему этапу подготовки, который пройдет во Франции.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии в своем официальном Twitter-аккаунте.

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Первые украинские пилоты, прошедшие интенсивную подготовку под руководством инструкторов Воздушных сил Соединенного Королевства, готовы к следующему шагу в своем профессиональном развитии. Они уже получили необходимые навыки и опыт полетов на F-16 и переходят в фазу дальнейшей специализированной подготовки известного самолета во Франции.

Сообщение Министерства обороны Британии. Фото: скриншот

Министерство обороны Британии также поделилось снимком украинских пилотов, успешно завершивших обучение на F-16 в Великобритании.

Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии

Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии

Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии 1/3 ​ 3

Напомним, что в странах-членах Североатлантического Альянса продолжаются учения украинских пилотов на истребителях F-16. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал основные проблемы подготовки.

Также мы писали, что военный аналитик Тарас Чмут рассказал, изменит ли наличие F-16 у Украины ситуацию на поле боя.