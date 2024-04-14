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Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции

14 апреля 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции
Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские военные пилоты успешно завершили первый этап обучения на самолетах F-16 в Великобритании. Сейчас они готовятся к следующему этапу подготовки, который пройдет во Франции.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии в своем официальном Twitter-аккаунте.

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Первые украинские пилоты, прошедшие интенсивную подготовку под руководством инструкторов Воздушных сил Соединенного Королевства, готовы к следующему шагу в своем профессиональном развитии. Они уже получили необходимые навыки и опыт полетов на F-16 и переходят в фазу дальнейшей специализированной подготовки известного самолета во Франции.

Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции - фото 1
Сообщение Министерства обороны Британии. Фото: скриншот

Министерство обороны Британии также поделилось снимком украинских пилотов, успешно завершивших обучение на F-16 в Великобритании.

  • Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции - фото 2
    Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии
  • Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции - фото 3
    Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии
  • Украинские пилоты продолжат свое обучение на F-16 во Франции - фото 4
    Украинские пилоты проходят обучение в Британии. Фото: Министерство обороны Британии
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Напомним, что в странах-членах Североатлантического Альянса продолжаются учения украинских пилотов на истребителях F-16. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал основные проблемы подготовки.

Также мы писали, что военный аналитик Тарас Чмут рассказал, изменит ли наличие F-16 у Украины ситуацию на поле боя.

Франция
Великобритания
самолеты
истребитель
F-16
пилоты

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