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Украинские пограничники показали кадры мощной работы по местам расположения оккупантов

10 мая 2024 13:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украинские пограничники показали кадры мощной работы по местам расположения окупантов
Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Донецкой области, в районе Богдановки, украинские пограничники продемонстрировали эффективность попадания по позициям оккупантов. Опубликованные кадры военных действий свидетельствуют об успешной совместной работе аэроразведки подразделения "Aut nos aut nullus! — Или мы, или никто!" и артиллеристов бригады "Месть".

Эффектные кадры работы украинских защитников показали в официальных соцсетях ГНСУ в пятницу, 10 мая.

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Один из кадров показывает попадание 105-мм пушки по местам расположения оккупантов. Эта операция состоялась недалеко от Часового Яра, где вражеские силы пытались забрать контроль над стратегически важными пунктами.

"Зрелище обеспечили аэроразведчики с артиллеристами пограничной бригады "Месть" в районе Богдановки Донецкой области", — говорится в сообщении.

Ранее пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью дронов и минометов.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.

российские войска
ВСУ
пограничники
Донецкая область
оккупанты
война в Украине

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