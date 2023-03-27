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Украинские пограничники захватили российский дрон с химическим оружием

27 марта 2023 20:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дрон пытался сбросить гранату К-51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Луганской области украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника

Об этом сообщил Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

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"В Луганской области пограничники сбили вражеский дрон с интересным боеприпасом", — рассказали пограничники.

Это первый случай применения оккупантами подобных гранат по позициям луганских пограничников.

Дрон граната К-51

Уже продолжительное время российские оккупационные силы применяют против украинских военных газовые гранаты К-51. Следует отметить, что газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

Дрон граната К-51

Что это за боеприпас

Специальная газовая граната К-51 разработана в конце 1970-х годов в Советском союзе.

Граната имеет корпус из жесткого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия.

граната К-51

Влияние гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, поскольку создавалось для военных и специальных служб. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты, горевшее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Попавший в облако газа противник без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью. В закрытых помещениях граната способна нейтрализовать противника на площади в 400 квадратных метров.

Ранее бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского бронетранспортера и боевую машину пехоты врага. Поразили вражескую технику спецназовцы с помощью дрона-камикадзе. В СБУ обнародовали видео уничтожение вражеской техники.

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