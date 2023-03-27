Украинские пограничники захватили российский дрон с химическим оружием
В Луганской области украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника.
Об этом сообщил Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.
-
Зеленский побывал на месте атаки рф по домам в Запорожье: в каком состоянии здания
-
Совершенно не по-весеннему: синоптики рассказали о погоде на эту неделю
-
Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО
-
Украинцев призывают жаловаться на завышенную стоимость некоторых продуктов в магазинах
-
Дело об изнасиловании в Закарпатье: все детали преступления
-
В древнем храме в Египте нашли тысячи бараньих голов: зачем их там разместили
-
Не только Ребров: кандидаты в тренеры сборной Украины после Ротаня
-
В Киевской области судья получил почти девять лет тюрьмы за взятку: детали
-
Как изменились участники бойз-бэнда Backstreet Boys за 30 лет
-
Трансгендеры Одессы: кто в обществе игнорирует их просьбу о помощи
Избиение дрона
"В Луганской области пограничники сбили вражеский дрон с интересным боеприпасом", — рассказали пограничники.
Это первый случай применения оккупантами подобных гранат по позициям луганских пограничников.
Уже продолжительное время российские оккупационные силы применяют против украинских военных газовые гранаты К-51. Следует отметить, что газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.
Что это за боеприпас
Специальная газовая граната К-51 разработана в конце 1970-х годов в Советском союзе.
Граната имеет корпус из жесткого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия.
Влияние гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, поскольку создавалось для военных и специальных служб. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты, горевшее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.
Попавший в облако газа противник без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью. В закрытых помещениях граната способна нейтрализовать противника на площади в 400 квадратных метров.
Ранее бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского бронетранспортера и боевую машину пехоты врага. Поразили вражескую технику спецназовцы с помощью дрона-камикадзе. В СБУ обнародовали видео уничтожение вражеской техники.