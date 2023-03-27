Украинские пограничники захватили российский дрон с химическим оружием

Дрон пытался сбросить гранату К-51

В Луганской области украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника.

Об этом сообщил Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Избиение дрона

"В Луганской области пограничники сбили вражеский дрон с интересным боеприпасом", — рассказали пограничники.

Это первый случай применения оккупантами подобных гранат по позициям луганских пограничников.

Уже продолжительное время российские оккупационные силы применяют против украинских военных газовые гранаты К-51. Следует отметить, что газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

Что это за боеприпас

Специальная газовая граната К-51 разработана в конце 1970-х годов в Советском союзе.

Граната имеет корпус из жесткого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия.

Влияние гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, поскольку создавалось для военных и специальных служб. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты, горевшее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Попавший в облако газа противник без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью. В закрытых помещениях граната способна нейтрализовать противника на площади в 400 квадратных метров.

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