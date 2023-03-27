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Українські прикордонники захопили російський дрон з хімічною зброєю

27 березня 2023 20:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дрон намагався кинути гранату К-51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На Луганщині українських прикордонників намагалися закидати газовими гранатами К-51. Хімічний боєприпас намагалися скинути за допомогою безпілотника.

Про це повідомив Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

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Збиття дрона

"На Луганщині прикордонники збили ворожий дрон з цікавим боєприпасом", – розповіли прикордонники.

Це перший випадок застосування окупантами подібних гранат по позиціях луганських прикордонників.

Дрон граната К-51

Вже тривалий час російські окупаційні сили застосовують проти українських військових газові гранати К-51. Варто зазначити, що газові гранати К-51 активно застосовувалися російськими силами під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.

Дрон граната К-51

Що це за боєприпас

Спеціальна газова граната К-51 розроблена наприкінці 1970-х років у Радянському союзі.

Граната мала корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнювався порошкоподібною сильно подразнюючою речовиною не летальної дії.

граната К-51

Вплив гранати К-51 порівняно з гранатами для розгону демонстрантів у кілька разів вищий, оскільки створювався для військових та спеціальних служб. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати, речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Противник, який потрапив у хмару газу, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь зі зброї, оскільки руки рефлекторно тягнутися до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнюються слизом. У закритих приміщеннях граната здатна нейтралізувати противника на площі 400 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж російського бронетранспортера та бойову машину піхоти ворога. Уразили ворожу техніку спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе. В СБУ оприлюднили відео знищення ворожої техніки. 

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