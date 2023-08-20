Украинские разведчики показали, как уничтожили российский РЭБ "Поле-21": захватывающее видео

Уничтожение российской РЭБ. Фото: скриншот

Украинские разведчики успешно обезвредили вражескую военную технику. Так, применив беспилотное летательное средство, специалисты ГУР уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Эксперты подчеркивают ключевое значение устройств радиоэлектронной борьбы в условиях военных действий.

Таким образом, не так давно, используя дрон, подразделения ГУР нацелились на группировку телекоммуникационного оборудования противника и обезвредили российское радиоэлектронное устройство "Поле-21".

Следует упомянуть, что устройство "Поле-21" способно создавать радиоэлектронные помехи и блокировать сигналы спутниковой навигации на расстоянии, превышающем 25 км. Данный комплекс был введен в эксплуатацию Россией в 2016 году.

Напомним, что в сети показали, как украинские военные уничтожили российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Работино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.

Также мы сообщали, что украинские военные уничтожили три российские лодки в Херсонской области. Оккупанты используют их для защиты своих позиций.