Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські розвідники показали, як знищили російський РЕБ "Поле-21": захоплююче відео arrow

Українські розвідники показали, як знищили російський РЕБ "Поле-21": захоплююче відео

20 серпня 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські розвідники показали, як знищили російський РЕБ "Поле-21": захоплююче відео
Знищення російської РЕБ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські розвідники успішно знешкодили ворожу військову техніку. Так, застосувавши безпілотний літальний засіб, спеціалісти ГУР знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Читайте також:

Знищення російського РЕБ

Експерти наголошують на ключовому значенні пристроїв радіоелектронної боротьби в умовах воєнних дій.

Таким чином, нещодавно, використовуючи дрон, підрозділи ГУР націлилися на угруповання телекомунікаційного обладнання противника та знешкодили російський радіоелектронний пристрій "Поле-21".

Слід згадати, що пристрій "Поле-21" здатний створювати радіоелектронні перешкоди і блокувати сигнали супутникової навігації на відстані понад 25 км. Цей комплекс було введено в експлуатацію Росією у 2016 році.

Нагадаємо, що у мережі показали, як українські військові знищили російський вертоліт КА-52 "Алігатор" у районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.

Також ми повідомляли, що українські військові знищили три російські човни на Херсонщині. Окупанти використовують їх для захисту своїх позицій.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз