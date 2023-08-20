Українські розвідники показали, як знищили російський РЕБ "Поле-21": захоплююче відео

Знищення російської РЕБ. Фото: скриншот

Українські розвідники успішно знешкодили ворожу військову техніку. Так, застосувавши безпілотний літальний засіб, спеціалісти ГУР знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

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Експерти наголошують на ключовому значенні пристроїв радіоелектронної боротьби в умовах воєнних дій.

Таким чином, нещодавно, використовуючи дрон, підрозділи ГУР націлилися на угруповання телекомунікаційного обладнання противника та знешкодили російський радіоелектронний пристрій "Поле-21".

Слід згадати, що пристрій "Поле-21" здатний створювати радіоелектронні перешкоди і блокувати сигнали супутникової навігації на відстані понад 25 км. Цей комплекс було введено в експлуатацію Росією у 2016 році.

Нагадаємо, що у мережі показали, як українські військові знищили російський вертоліт КА-52 "Алігатор" у районі населеного пункту Роботине, що на Запорізькому напрямку. Залишити росіян без авіації вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади.

Також ми повідомляли, що українські військові знищили три російські човни на Херсонщині. Окупанти використовують їх для захисту своїх позицій.