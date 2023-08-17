В сети показали, как ВСУ уничтожили российский вертолет

Уничтожение российского вертолета. Фото: скриншот из видео

В сети показали, как украинские военные уничтожили российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Роботино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть кадры уничтожения вертолета КА-52 "Аллигатор" российских оккупантов. Оно было снято сегодня, 17 августа, на Запорожском направлении.

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Уничтожение вертолетов РФ

Сегодня, 17 августа, украинским военным удалось уничтожить два российских вертолета. Одного из них приземлили на Бахмутском направлении.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении!" — сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Со временем 47 отдельная механизированная бригада заявила, что военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов в районе Роботино, что в Запорожской области.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена", — говорится в сообщении.

Один такой вертолет стоит 16 млн долларов.

Пост 47 отдельной механизированной бригады. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные имели успех к югу от освобожденного населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Работино, а также освободили от оккупантов Урожайное.