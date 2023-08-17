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В сети показали, как ВСУ уничтожили российский вертолет

17 августа 2023 13:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали, как ВСУ уничтожили российский вертолет
Уничтожение российского вертолета. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали, как украинские военные уничтожили российский вертолет КА-52 "Аллигатор" в районе населенного пункта Роботино, что на Запорожском направлении. Оставить россиян без авиации удалось бойцам 47-й отдельной механизированной бригады.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть кадры уничтожения вертолета КА-52 "Аллигатор" российских оккупантов. Оно было снято сегодня, 17 августа, на Запорожском направлении.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Уничтожение вертолетов РФ

Сегодня, 17 августа, украинским военным удалось уничтожить два российских вертолета. Одного из них приземлили на Бахмутском направлении.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении!" — сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Со временем 47 отдельная механизированная бригада заявила, что военные уничтожили еще один самолет российских оккупантов в районе Роботино, что в Запорожской области.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск из ПЗРК — цель уничтожена", — говорится в сообщении.

Один такой вертолет стоит 16 млн долларов.

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Пост 47 отдельной механизированной бригады. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные имели успех к югу от освобожденного населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Бойцы ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Работино, а также освободили от оккупантов Урожайное.

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