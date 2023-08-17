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В Херсонской области ВСУ уничтожили три лодки оккупантов, — Гуменюк

17 августа 2023 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской области ВСУ уничтожили три лодки оккупантов, — Гуменюк
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили три российские лодки в Херсонской области. Оккупанты используют их для защиты своих позиций.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, российские лодки маневрировали по дельте реки Днепр. Захватчики пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты во временно оккупированной Херсонской области.

"Опять три лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", — сообщила Гуменюк.

Она также рассказала, что на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками российских оккупантов.

"Фактически в каждой нашей сводке есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", — добавила Гуменюк.

Напомним, ВСУ с каждым днем приближает украинскую победу. Так, за минувшие сутки защитники ликвидировали 480 оккупантов.

Также мы писали, что сегодня утром, 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

Добавим, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвинулись на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Бойцы ВСУ имеют успехи в районе Роботино, а также освободили от оккупантов Урожайное.

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