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Украинские удары по объектам в тылу россиян: как это ухудшает возможности РФ

23 июля 2023 07:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские удары по объектам в тылу россиян: как это ухудшает возможности РФ
Украинские военные стреляют из самоходной гаубицы. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Удары ВСУ по российским военным объектам в тыловых районах Украины успешно ухудшает материально-техническое обеспечение и контрбатарейные возможности России. Это способствует истощению оккупантов в пользу Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что 22 июля в украинском командовании рассказали, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли примерно 90% потерь России.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба полковник Сергей Баранов заявил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневый кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам и что украинские удары настолько мощны и точны, что российские удары могут быть точными.

Также о проблемах россиян от точных ударов ВСУ по их объектам в тылу рассказала пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк.

"Украинские атаки на скопление российских боеприпасов в глубоких тылах влекут за собой проблемы с материально-техническим обеспечением для российских военных", — заявила она.

Она также отметила, что эта тенденция отражается в уменьшении российских обстрелов в Херсонской области, что говорит о том, что российские войска испытывают "снарядный голод" в этом районе.

Украинские командующие заявляют, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки" во избежание ближнего боя, поскольку Украина может эффективно разгромить российские войска с большой дистанции, вероятно, имея в виду продолжение кампании блокирования Украиной на востоке и юге Украины.

Напомним, что за сутки, 22 июля, украинская авиация нанесла 12 ударов по оккупантам. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях и зенитно-ракетный комплекс.

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