Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 23 липня

Український літак у небі. Фото: Командування Повітряних сил

Триває 515-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Удари ЗСУ по окупантах

За останню добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські захисники знищили чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

21 артилерійський засіб на вогневих позиціях,

зенітно-ракетний комплекс,

одну важливу ціль ворога.

Обстріли окупантів

У відомстві розповіли, що протягом минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару ударними дронами типу Shahed. Проте українська ППО знищила усі п'ять БпЛА.

Крім того, ворог завдав чотири ракетних, 58 авіаційних ударів та здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Там попереджають, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Репресії проти працівників ЗАЕС

Як відомо, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти посили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією.

"Натомість українці продовжують чинити опір: не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації тощо. Своєю чергою, до таких працівників загарбники застосовують заходи психологічного та фізичного впливу", — повідомляють у відомстві.

Співробітники Росгравдії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару та здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Низка населених пунктів зазнали артилерійських і мінометних обстрілів противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки та Іванівського Донецької області. Ворог завдавав регулярних артилерійських обстрілів.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару біля Сєверного Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, що українські війська успішно наступають на трьох напрямках південного фронту. Окрім того, тривають важкі бої біля Бахмута.

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