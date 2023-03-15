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Украинские военные эффектно "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-24 в Бахмуте

15 марта 2023 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Су-24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 марта, украинские военные сбили российский бомбардировочный Су-24. Вражескую авиацию удалось "приземлить" в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым".

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Подробности

"Около полудня расчет ПЗРК 93-й механизированной бригады "приземлил" фронтовой бомбардировщик оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 14 марта, украинская армия нанесла удар по 12 районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Кроме того, были поражены три позиции развертывания ЗРК армии рф и одна система ПВО врага.

Также мы писали, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 980 российских военных. С начала полномасштабного вторжения в общей сложности было уничтожено около 161 520 оккупантов.

Добавим, что в рф было открыто не менее 178 административных дел о "дискредитации вооруженных сил россии" из-за доносов российских граждан на своих соседей и коллег. Часть этих доносов касается написанного в мессенджерах и соцсетях.

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