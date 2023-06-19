Украинские военные могут приостановить контрнаступление, — ISW

Украинские военные. Фото: 63-я отдельная механизированная бригада

Вооруженные Силы Украины 18 июня продолжали проводить контрнаступательные действия на четырех участках фронта и преуспели некоторые территориальные успехи. Но украинские военные могут приостановить свое контрнаступление на фронте.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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В чем причина

По словам руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, "в течение следующих семи дней мы не увидим наступления".

В издании The Wall Street Journal также сообщили 17 июня, что украинские силы "в основном приостановили продвижение в последние дни", ведь командование Украины пересматривает тактику.

В Институте объясняют, что такие выводы совпадают с мнением экспертов, на которые ссылается WSJ по масштабам и подходам локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины.

"Раньше в ISW отмечали, что Украина еще не привлекла большинство имеющихся сил к контрнаступательным операциям и не развернула основные усилия. Оперативные паузы являются обычной чертой больших наступательных мер, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", — добавили в сообщении.

Как проходит украинское контрнаступление

По информации ISW, на геолокационных кадрах можно увидеть, что украинские войска совершили ограниченное продвижение в пределах 30 км к югу от Кременной.

По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, за последние две недели украинские силы продвинулись более чем на километр севернее Авдеевки на линии фронта Донецкой области.

"Российские источники утверждали, что украинские войска проводили контрнаступательные операции к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на административной границе между западной Донецкой и восточной Запорожской областями и осуществили некоторые локальные наступления", — добавили в сообщении.

ВСУ продолжали наступать на западе Запорожской области, а геолокационные кадры показывают, что наши защитники вошли в западную часть Пятихаток (41 км юго-восточнее города Запорожья), юго-западнее Орехова.

В свою очередь спикер украинской Таврийской группировки войск капитан Валерий Шершень отметил, что российские войска продолжают контратаку на западе Донецкой и Запорожской областей, а украинские воины имеют "много работы".

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские войска продолжают перебрасывать личный состав и тяжелую военную технику из Новой Каховки и Каховки на востоке Херсонской области на линию фронта в Запорожской области через Мелитополь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию россиян об уничтожении систем Patriot. По его словам, все они продолжают сбивать вражеские ракеты и защищать небо.