Украинские военные опубликовали эффектное видео ликвидации российского Су-25 в Донецкой области
В субботу, 25 мая, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ сбила еще один вражеский штурмовик СУ-25. Это уже восьмой разбившийся за последние 20 дней самолет бригады.
Об этом бригада сообщила в Facebook.
Восьмой сбитый СУ-25
Видео этого поразительного инцидента было опубликовано на официальной странице бригады в сети Facebook, где отражен момент уничтожения самолета.
" Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110-й ОМБр разносят в куски российские самолеты", — комментируют событие представители бригады.
Ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.
Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.
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