Украинские военные опубликовали эффектное видео ликвидации российского Су-25 в Донецкой области

Сбитие российского Су-25. Фото: скриншот с видео

В субботу, 25 мая, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ сбила еще один вражеский штурмовик СУ-25. Это уже восьмой разбившийся за последние 20 дней самолет бригады.

Об этом бригада сообщила в Facebook.

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Восьмой сбитый СУ-25

Видео этого поразительного инцидента было опубликовано на официальной странице бригады в сети Facebook, где отражен момент уничтожения самолета.

" Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как зенитчики 110-й ОМБр разносят в куски российские самолеты", — комментируют событие представители бригады.

Ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.