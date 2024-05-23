Українські військові збили ще один російський штурмовий літак Су-25

Cу-25 "Грак" ПКС РФ у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині. Напередодні вони вже знищили ворожий Су-25.

Про це повідомила пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у четвер, 23 травня.

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Збиття Су-25

"Напередодні наші хлопці посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по ще одному Су. Це два. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм летючим залізом. Будемо збивати й далі!" — заявили військові.

Нагадаємо, штурмовик Су-25, який був розроблений в СРСР у 1970-х роках, продовжує активно служити в арміях України та Росії. Попри пройдені роки, цей літак все ще вважається ефективним засобом для завдання ударів по наземних об’єктах.

Раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Також ми писали, що російські війська продовжують наступальні дії на східному фронті України, зосередивши зусилля на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Однак їм не вдалося досягти суттєвих проривів та змінити хід бойових дій — підтверджених змін лінії фронту не було.