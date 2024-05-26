Українські військові опублікували ефектне відео ліквідації російського Су-25 на Донеччині

Збиття російського Су-25. Фото: скриншот з відео

У суботу, 25 травня, 110-та окрема механізована бригада ЗСУ збила ще один ворожий штурмовик СУ-25.Це вже восьмий літак бригади, який розбився за останні 20 днів.

Про це бригада повідомила у Facebook.

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Восьмий збитий СУ-25

Відео цього вражаючого інциденту було опубліковане на офіційній сторінці бригади в мережі Facebook, де відображено момент знищення літака.

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110-ї ОМБр розносять в шмаття російські літаки", — коментують подію представники бригади.

Раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.