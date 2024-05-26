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Українські військові опублікували ефектне відео ліквідації російського Су-25 на Донеччині

26 травня 2024 10:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Українські військові опублікували ефектне відео ліквідації російського Су-25 на Донеччині
Збиття російського Су-25. Фото: скриншот з відео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У суботу, 25 травня, 110-та окрема механізована бригада ЗСУ збила ще один ворожий штурмовик СУ-25.Це вже восьмий літак бригади, який розбився за останні 20 днів.

Про це бригада повідомила у Facebook. 

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Відео цього вражаючого інциденту було опубліковане на офіційній сторінці бригади в мережі Facebook, де відображено момент знищення літака. 

"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110-ї ОМБр розносять в шмаття російські літаки", — коментують подію представники бригади.

Раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.

російські війська
літак
Донецька область
військові
літаки
війна в Україні

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