Украинские военные подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области
Украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.
Об этом сообщает МВД.
Флаг Украины в "серой зоне" Харьковской области
В МВД рассказали, что Строевка и Тополи находятся на границе с Россией в так называемой "серой зоне".
"После деоккупации Харьковской области, заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли Государственный Флаг Украины!" — говорится в сообщении.
Напомним, в Вооруженных силах Украины официально подтвердили поднятие украинского флага на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.
Также мы писали, что 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.
Добавим, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино Запорожской области.