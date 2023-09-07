Украинские военные подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области

Украинские военные поднимают флаг в населенном пункте Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.

Об этом сообщает МВД.

Читайте также:

Флаг Украины в "серой зоне" Харьковской области

В МВД рассказали, что Строевка и Тополи находятся на границе с Россией в так называемой "серой зоне".

"После деоккупации Харьковской области, заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли Государственный Флаг Украины!" — говорится в сообщении.

Напомним, в Вооруженных силах Украины официально подтвердили поднятие украинского флага на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

Также мы писали, что 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.

Добавим, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино Запорожской области.