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Украинские военные подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области

7 сентября 2023 13:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области
Украинские военные поднимают флаг в населенном пункте Харьковской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.

Об этом сообщает МВД.

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Флаг Украины в "серой зоне" Харьковской области

В МВД рассказали, что Строевка и Тополи находятся на границе с Россией в так называемой "серой зоне".

"После деоккупации Харьковской области, заходить на эту территорию было опасно из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили путь и подняли Государственный Флаг Украины!" — говорится в сообщении.

Напомним, в Вооруженных силах Украины официально подтвердили поднятие украинского флага на левом берегу временно оккупированной Херсонской области.

Также мы писали, что 24 августа, в День Независимости Украины, волонтеры провели интересную операцию. В Херсоне они подняли в небо огромный украинский флаг и запустили на временно оккупированную территорию.

Добавим, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Работино Запорожской области.

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