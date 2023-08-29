Гуменюк підтвердила підняття прапора України на лівому березі Херсонської області
У Збройних силах України офіційно підтвердили підняття українського прапора на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.
Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк "Суспільному".
Підняття прапора на лівобережжі Херсонської області
Гуменюк розповіла, що українські військові, які підняли прапор, вже повернулися на свої позиції.
"Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", — додала вона.
Нагадаємо, українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. Ця подія відбулася на лінії розмежування між звільненими територіями і тими, які й досі перебувають в окупації.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Також ми писали, що 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.
Додамо, українські військові прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Відтак, росіяни змушені відступати.