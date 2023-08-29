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Гуменюк підтвердила підняття прапора України на лівому березі Херсонської області

29 серпня 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гуменюк підтвердила підняття прапора України на лівому березі Херсонської області
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Збройних силах України офіційно підтвердили підняття українського прапора на лівому березі тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк "Суспільному".

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Підняття прапора на лівобережжі Херсонської області

Гуменюк розповіла, що українські військові, які підняли прапор, вже повернулися на свої позиції.

"Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", — додала вона.

Нагадаємо, українські військові підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини. Ця подія відбулася на лінії розмежування між звільненими територіями і тими, які й досі перебувають в окупації.  

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Також ми писали, що 24 серпня, в День Незалежності України волонтери провели цікаву операцію. У Херсоні вони підняли в небо величезний український прапор та запустили на тимчасово окуповану територію.

Додамо, українські військові прорвали лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку. Відтак, росіяни змушені відступати.

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