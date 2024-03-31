Украинские военные показали, как эффектно ударили по вражескому складу БК

Пожар на российском складе БК в результате удара ВСУ. Фото: скриншот из видео

Украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.

Видео опубликовала 124-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Читайте также:

Удар по российскому складу БК

Военные отметили, что результатом слаженного сотрудничества подразделений бригады стал "хлопок" одного из составов БК врага в зоне ответственности.

"Наши парни и девушки ежедневно работают, чтобы оккупант не мог спокойно чувствовать себя на украинской земле и наконец понял, что нечего ему здесь делать", — говорится в сообщении.

Напомним, 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала, как ликвидировала засевшего в укрытии захватчика. Оккупант решил показать белый флаг в тот момент, когда к нему уже подлетал дрон.

Также россияне пытались штурмовать позиции Вооруженных сил у Новомихайловки Донецкой области. Однако воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады полностью разнесли врага, уничтожив его военную технику и пехоту.