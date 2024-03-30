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Відбили штурм ворога на Донеччині — у Генштабі показали, як 7-та ОДШБр знищила піхоту та техніку РФ

30 березня 2024 09:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Відбили штурм ворога на Донеччині — у Генштабі показали, як 7-та ОДШБр знищила піхоту та техніку РФ
Знищена на Донеччині ворожа техніка. Фото: скриншот з відео 79-й ОДШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни намагалися штурмувати позиції Збройних сил біля Новомихайлівки Донецької області. Однак воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вщент рознесли ворога, знищивши його військову техніку та піхоту.

Відповідне відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

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Загарбники вкотре намагалися штурмувати позиції 79-ї ОДШБр біля Новомихайлівки, проте українські захисники завадили планам ворога. Бійці завдали влучного удару по військовій техніці та особовому складу ворога на фронті.

"Феєричне знищення російської техніки з піхотою і боєприпасами — так закінчилась для окупантів чергова спроба штурму позицій 79-ки у районі Новомихайлівки", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, оператори ударних дронів 47-ї окремої механізованої бригади влучили в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі.

Раніше ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
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Донецька область
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Генштаб ЗСУ
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