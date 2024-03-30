Українські військові показали, як ліквідували окупанта в укритті
Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як ліквідували загарбника, що засів в укритті.
Відео опублікувала 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" у Telegram у суботу, 30 березня.
Ліквідація окупанта
Загарбник вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон.
"Російський окупант, що засів в укритті, надто пізно викинув білий прапор, та й з дроном це не працює. Відео від пілотів підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати позиції Збройних сил біля Новомихайлівки Донецької області. Однак воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вщент рознесли ворога, знищивши його військову техніку та піхоту.
Також на Харківщині прикордонники Гвардії наступу завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Як наслідок — противник зазнав втрат у озброєнні та живій силі.
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