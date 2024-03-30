Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові показали, як ліквідували окупанта в укритті arrow

Українські військові показали, як ліквідували окупанта в укритті

30 березня 2024 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові показали, як ліквідували окупанта в укритті
Ліквідація окупанта. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як ліквідували загарбника, що засів в укритті.

Відео опублікувала 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" у Telegram у суботу, 30 березня.

Читайте також:

Ліквідація окупанта

Загарбник вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон. 

"Російський окупант, що засів в укритті, надто пізно викинув білий прапор, та й з дроном це не працює. Відео від пілотів підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмувати позиції Збройних сил біля Новомихайлівки Донецької області. Однак воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вщент рознесли ворога, знищивши його військову техніку та піхоту.

Також на Харківщині прикордонники Гвардії наступу завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Як наслідок — противник зазнав втрат у озброєнні та живій силі. 

війна
ЗСУ
росіяни
Україна
окупанти
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК