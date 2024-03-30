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Украинские военные показали, как ликвидировали оккупанта в укрытии

30 марта 2024 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные показали, как ликвидировали оккупанта в укрытии
Ликвидация оккупанта. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как ликвидировали захватчика, засевшего в укрытии.

Видео опубликовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" в Telegram в субботу, 30 марта.

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Захватчик решил показать белый флаг в тот момент, когда к нему уже подлетал дрон. 

"Российский оккупант, засевший в укрытии, слишком поздно выбросил белый флаг, да и с дроном это не работает. Видео от пилотов подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне пытались штурмовать позиции Вооруженных сил у Новомихайловки Донецкой области. Однако воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады полностью разнесли врага, уничтожив его военную технику и пехоту.

Также в Харьковской области пограничники Гвардии наступления нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. Как следствие — противник понес потери в вооружении и живой силе.

война
ВСУ
россияне
Украина
оккупанты
дроны

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