В Азові показали нічні кадри ліквідації російської піхоти на Кремінському напрямку

Удар по російській піхоті на Кремінському напрямку. Фото: скриншот з відео

Бійці "Азову" продовжують ефектно знищувати російських окупантів та ворожу техніку для ведення війни. Вони показали нічні кадри ліквідації ворожої піхоти на Кремінському напрямку.

Відео роботи операторів ударних БпЛА 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ опублікували у Telegram.

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Бійці зазначили, що били по ворогу поблизу Тернів Донецької області.

"Нічні кадри ліквідації ворожої піхоти операторами ударних БПЛА 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ на Кремінському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 766 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Окупанти не припиняють обстріли, а бійці ЗСУ — завдають професійних ударів по ворогу.

Також на Харківщині прикордонники Гвардії наступу завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Як наслідок — противник зазнав втрат в озброєнні та живій силі.