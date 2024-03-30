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В Азові показали нічні кадри ліквідації російської піхоти на Кремінському напрямку

30 березня 2024 08:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Азові показали нічні кадри ліквідації російської піхоти на Кремінському напрямку
Удар по російській піхоті на Кремінському напрямку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці "Азову" продовжують ефектно знищувати російських окупантів та ворожу техніку для ведення війни. Вони показали нічні кадри ліквідації ворожої піхоти на Кремінському напрямку.

Відео роботи операторів ударних БпЛА 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ опублікували у Telegram.

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Бійці зазначили, що били по ворогу поблизу Тернів Донецької області.

"Нічні кадри ліквідації ворожої піхоти операторами ударних БПЛА 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ на Кремінському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 766 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Окупанти не припиняють обстріли, а бійці ЗСУ — завдають професійних ударів по ворогу. 

Також на Харківщині прикордонники Гвардії наступу завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Як наслідок — противник зазнав втрат в озброєнні та живій силі. 

війна
українці
Нацгвардія
Україна
Донецька область
окупанти
полк "Азов"

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