Украинские военные профессионально уничтожили станцию разведки врага: эффектное видео
В Донецкой области украинские военные обнаружили станцию разведки Кредо-М1 российских оккупантов. Они профессионально уничтожили ее.
Видео опубликовали СтратКом ВСУ.
Уничтожение станции противника
По станции российских войск отработали бойцы ударной роты БпЛА 24 ОМБр "Рарог".
"В Донецкой области бойцы ударной роты БпЛА 24 ОМБр "Рарог" обнаружили российскую станцию разведки Кредо-М1 и точно отработали коптером", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Также мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.
Добавим, украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как подорвали артиллерийскую гаубицу противника.