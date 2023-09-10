Украинские военные профессионально уничтожили станцию разведки врага: эффектное видео

Уничтожение станции российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

В Донецкой области украинские военные обнаружили станцию разведки Кредо-М1 российских оккупантов. Они профессионально уничтожили ее.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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Уничтожение станции противника

По станции российских войск отработали бойцы ударной роты БпЛА 24 ОМБр "Рарог".

"В Донецкой области бойцы ударной роты БпЛА 24 ОМБр "Рарог" обнаружили российскую станцию разведки Кредо-М1 и точно отработали коптером", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.

Добавим, украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как подорвали артиллерийскую гаубицу противника.